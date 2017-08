«Städtlifest» Glion: Cun «CasaCar» fin a Cuira

Oz, 6:48, actualisà a las 7:04

Linus Livers

S’entupar e far festa, per quai datti il «Städtlifest». La festa da la citad da Glion è quest onn per la 24avla giada. Insatge ch'ha caracterisà quels 24 onns è, che la festa è restada per amur da la festa e la sentupada. La festa n'è strusch creschida.