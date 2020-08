Sco bleras autras uniuns ha l'uniun da Teater Cuschnaus stuì annullar pervi da corona las producziuns ch'eran planisadas l'entschatta da la stad. Strusch ch'il lockdown è stà abolì, ha l'uniun decidì da realisar la turnea.

Cundiziuns spezialas

Per la terza giada suenter l'onn 2012 e 2018 va l'uniun da teater Cuschnaus quest onn sin turnea cun in teater. Il concept da la turnea è da sa preschentar en differents lieus en Lumnezia, per il pli en il liber sco a Davos Munts a Platetg (Hitzeggen) u a Lumbrein sin il chastè Lumerins. Las producziuns en il liber fan pli simpel da respectar las mesiras da corona.

In daletg

Ils visitaders giaudan da puspè savair visitar occurrenzas da cultura. Per ils acturs e las acturas èsi medemamain ina fortuna da finalmain pudair giugar avant public.