Or da Telesguard dals 15.01.2019.

A Breil ston las pendicularas far vegnir lur impiegads pli baud a la lavur, per che tut ils indrizs sajan schubregiads da la naiv. La preparaziun da las pistas percunter, sto vegnir fatga independentamain da la quantitad da la naiv. Las pendicularas da Lai han stuì far 120 siglientadas avant ch’ellas han pudì avrir il territori da skis suenter la gronda naiv.

L’avantatg da la blera naiv saja ch’ins sappia tegnair la dira l’entira stagiun, pia enfin Pasca ch’è pir ils 21 d’avrigl.

