Sin ils auts da las muntognas ha quai questa primavaira blera naiv. Uschia pudessan ins sminar che bleras persunas fetschian anc turas da skis. Ma tenor il guid da muntogna Paul Degonda è la stagiun da turas a fin, era sche quai ha anc naiv. Il giast na vul la primavaira betg pli far turas. Ina da las raschuns è ch’ils firads da Tschuncaisma ed Anzainzas èn quest onn fitg tard.

Per part uschè blera naiv sco anc mai

Igl ha pia dapli naiv che uschiglio si en ils auts. Quai scriva l’Institut da naiv e lavinas a Tavau. Per il mez da matg noda per exempel la staziun da mesiraziun sin il Weissfluhjoch sur Tavau, nua che las mesiraziuns vegnan fatgas dapi il 1937, in nov cun record cun 279 centimeters naiv ils 15 da matg. Quai è in centimeter dapli che l’onn 1970 e tschintg centimeters dapli ch'il 1937.

Fitg buna stagiun

Dentant na vul il guid da muntogna Paul Degonda betg sa lamentar. Per el è la stagiun stada ina fitg buna. Uschia ha el cumenzà ad ir turas cun giasts ils 30 da november e l’ultima tura ha el fatg ils 20 da matg.

