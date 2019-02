Sin intschess da las duas vischnancas Mustér e Tujetsch, ch’han organisà la discussiun al podium en claustra da Mustér, datti radund 370 stallas e clavads entaifer las zonas da construcziun. La gronda part da quellas stallas è or da lain radund ed ellas n’han era betg fanestras. Ma gist quest maletg dad ordadora sto vegnir mantegnì, accentueschan Martin Candinas che ha fatg part a la discussiun al podium. Era da la partida era l’iniziant ed intendant Giovanni Netzer, l'inschigner indigen Iso Mazzetta e l'architect da renum internaziunal Gion Antoni Caminada.

Leschas èn memia severas

Per Martin Candinas èn las leschas il mument memia severas. Uschia na saja quai betg pussaivel da dar glisch a quellas stallas. Era betg mintgin veglia abitar en ina stalla, quai saja surtut ina chaussa per persunas da la Bassa, di Candinas.

Ideas dovri – ideas datti

Tenor l’architect Gion Antoni Caminada dovri l’emprim in'idea e lura possian ins guardar sche la lescha pussibiliteschia da realisar l’idea. Ma leschas sajan qua per guardar co vegnir da guntgir ellas, di l’architect cun in surrir. Per Martin Candinas avain nus pliras ideas en nossa regiun, co nizzegiar stallas, uschia fa el per exempel attent sin la «Stalla libra» a Sedrun nua ch’ins po guardar ovras dad art tut spezialas.

