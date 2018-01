Per ademplir las pretensiuns da la lescha da persunas cun impediments so la staziun da Sedrun vegnir adattada.

Fin il 2023 sto era la Viafier Matterhorn Gottard adattar sias staziuns a la lescha per persunas cun impediments. Quai è il motiv principal ch'ella fa adattaziuns vid la staziun. Tranter auter vegn construì in perrun tranter il binari 2 e 3. Per vegnir tar quest dovra quai in sut- u surpassadi. Tenor Monika Stucki, la manadra da project hajan ins elavurà differentas variantas e saja la finala sa concentrà sin la varianta cun il surpassadi. Quai è per la viafier la varianta la pli favuraivla quai che pertutga las finanzas, dentant era quai che pertutga l'interrupziun dal manaschi da viafier.

Vischnanca sto surpigliar ina part

Er per la vischnanca è il surpassadi la meglra soluziun. Il surpassadi po vegnir prolungà fin da l'autra vart da la staziun e colliar meglier quest quartier per ils peduns, declera il president communal Beat Roeschlin. Vinavant pon ins coliar meglier il territori da skis Valtgeva e sch'i dat en il futur la pendiculara sin il culm da Vi è era questa cuntanschibla meglier sur quest surpassadi. Ils custs per la prolungaziun dal surpassadi sto la vischnanca surpigliar. Quant che quai vegn a custar a la vischnanca n'è anc betg cler. Roeschlin quinta dentant cun var in mez milliun.

Vischins n'han betg plaschair

Entant ch'ils ins n'han betg plaschair da l'architectura, n'han auters betg plaschair perquai ch'ils peduns vegnan dal surpassadi directamain sin lur via privata. Per Roeschlin n'è quai dentant betg in problem. Quai saja in interess surordinà ed uschia survegnia la vischnanca il dretg da manar ils peduns sur quest tschancun da la via ora. Ma ils vischins hajan sa chapescha era il dretg da far recurs. Entant ch'ils plans per l'emprima fasa da construcziun èn actualmain exponids sin vischnanca, vegnan quels da la secunda etappa, che cuntegnan era il surpassadi anc surlavurads e per exponids en il decurs da la primavaira.

Las lavurs duain cumenzar la stad 2018 e l'entir project esser terminà la stad 2020.