La concurrenza da project per la nova staziun da Glion è lantschada. La pli gronda midada vegn ad esser ch'il center da furmaziun Surselva duai vegnir integrà en quai cumplex.

Il svilup da l'areal cuntinuescha

Il bajetg actual da la staziun da Glion vegn remplazzà cun in nov che duai tranter auter dar suttetg a la scola mercantila, la scola media propedeutica e la scola vinavant. Quellas purschidas ch'eran fin ussa en la claustra da Glion duain uschia vegnir pli visiblas e pli centralas.

Avantatgs per la scola en il nov lieu

L'access optimal cun traffic public duai augmentar l'attractivitad da quella scola. Sco quai che Ernst Sax, il president da la Regiun Surselva, ha ditg haja la regiun stuì prender la decisiun da basa per far quella midada cun la scola avant ch'ins scrivia ora la concurrenza per quai bajetg da la staziun da Glion. A la claustra da Glion vul la Regiun porscher maun cun il sviluppader regiunal che duai s’occupar da las localitads en la claustra.

Per tadlar curt e concis:

Il 2016 ha la Viafier retica cumenzà a construir novs binaris a Glion. RTR ha er rapportà: