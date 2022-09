audio La stgargiada d'alp a Breil 03:18 min, ord Actualitad dals 12.09.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 18 Secundas.

Da tschintg alps en il conturn dal vitg da Breil en Surselva vegnan ils radund 650 animals manads tradiziunalmain communabel en il vitg. La stgargiada da Breil è probabel ina da la grondas en l’entir chantun. Bleras turistas e turists vegnan aposta per guardar a Breil, uschia èsi grev da chattar la fin d’emna da stgargiada anc in letg en il vitg turistic, pertge tut ils hotels èn plains e la glieud vegn a far festa, declera la responsabla per la restauraziun Marta Cathomas. Uschia saja pussaivel da mussar l’agricultura d’ina vart positiva, declera la pura da Breil.

1 / 7 Legenda: Las vatgas arrivan en il vitg. RTR 2 / 7 Legenda: La pli bella e roiala vatga da tuttas. RTR 3 / 7 Legenda: Las plumpas bellas èn pinadas. RTR 4 / 7 Legenda: Il signun da l'alp Tschegn Dadens Rolf Candrian. RTR 5 / 7 Legenda: Il cau da las alps a Breil Mario Seiler. RTR 6 / 7 Legenda: Era sunatibas han chattà la via a Breil per embellir la festa. RTR 7 / 7 Legenda: La populaziun è vegnida stediamain a mirar la stgargiada a Breil. RTR

In zic pli pauc latg

La stad saja stada fitg buna era sch'i saja stà sitg, uschia il responsabel da las alps a Breil Mario Seiler. Las pasturas ed ils pasturs hajan fatg buna lavur ed uss cura ch’ins decoreschia ils animals cun flurs e tschupels saja quai adina in mument fitg emoziunal, probabel per tuts, di il pur da Breil. Per la populaziun indigena èsi medemamain in di da festa nua ch’ins po entupar blera glieud da sisum la Surselva fin a Cuera, di in um indigen. E dasper la folclora èsi er in segn che la stad va a fin e che la tradiziun d’alpegiaziun resta ina tradiziun vivida en il Grischun, almain per ils proxims onns.