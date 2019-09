La stiva Uorsin a Mustér è ina stizun ed in café. Ella porscha plaz per ils products da la chasa editura Cosa, ma era per blers ulteriurs products. Uschia vul il possessur Giusep Condrau surtut porscher al visitader ina atmosfera empernaivla.

Dretgs sin cartas

La figura da l'Uorsin, creada per il cudesch da Selina Chönz dal artist Alois Carigiet, è enconuschenta a bleras persunas.

Sulet a singuls hai jau stuì declerar tgi che l’Uorsin è.

E la chasa editura Cosa posseda anc ils dretgs da stampar las cartas d’Uorsin. Suenter che la famiglia Condrau ha vendì la chasa editura Desertina e la «Gasetta Romontscha» èn restads ils dretgs sin las cartas, di Giusep Condrau. E sco el accentuescha vegnian bellas cartas d’artists a restar era en futur.

Las bleras cartas vegnan vendidas en l'Engiadina

Sco Giusep Condrau di, sajan ses pli impurtants re-vendiders en l'Engiadina. Perquai saja impurtant da far almain duas giadas ad onn in tur tar tut ils re-vendiders, fin en la regiun da Berna. Uschia hajan ins contact e possia era gist survegnir novas ideas per products, di Giusep Condrau.

