La stizun dal Volg a Rabius vegn serrada ils 12 da december 2020, il Volg a Surrein resta avert. Quai han decidì ils commembers da l'associaziun Consum Surrein-Rabius. Ina decisiun clera cun 28 encunter 9 vuschs, per serrar la stizun a Rabius.

Evitar concurs da l'entira associaziun

Il problem da l'associaziun è la liquiditad. Perquai ston els vender la chasa dal Consum a Rabius ch'è en lur possess, ed uschia pon els pajar lur daivets. Daivets da 170'000 francs tar la Fenaco, la furnitura da rauba, 150'000 francs in credit tar la vischnanca ed in'ipoteca da 265'000 francs tar la banca. Tar quella conclusiun è vegnida Christiana Spescha, ch'è vegnida engaschada per sanar l'associaziun, quai ensemen cun la suprastanza.

La stizun a Surrein vegnia en l'avegnir a porscher in servetsch da chasa per ils da Rabius. Ultra da quai vegn ad interim fatg ord la stizun existenta in pick-up, senza rauba frestga. La vendita da la chasa ha dentant emprima prioritad.

Duas da trais perdan la plazza

Da las trais lavureras da Rabius vegn sulettamain ina surpigliada en la filiala da Surrein, quai cun in pensum da radund 50%. Las duas ulteriuras collavuraturas – quai èn la manadra en plazza cumplaina, ed in'ulteriura plazza da 50% – vegnan relaschadas.

