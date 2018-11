La presidenta communala da Glion Carmelia Maissen è cuntenta che la vischnanca ha uss in preventiv approvà.

Igl ha anc dà tschertas chaussas ch'èn vegnidas stritgadas. Mo la fin finala savain nus viver bain cun quei che nus pudain e dastgain far il 2019.

Plinavant ha il parlament decidì ch'il pe da taglia da la vischnanca resta vinavant sin 100% da la taglia chantunala simpla.

Ina dira nusch

Per evitar ch'i dettia sco l'onn passà in debachel cun in preventiv refusà ha la cumissiun da finanzas parlamentarica da Glion preparà la radunanza da preventiv. Mo era cun quellas preparativas hai dà ina sesida da sis uras enfin ch'il preventiv è stà sut tetg. I ha dà pliras midadas, entirs posts èn vegnids stritgads ed auter èn vegnids auzads.

Scola da talents

L'onn passà ha il parlament fatg gronds sforz per spargnar tar la scola. Quest onn hai dà naginas reducziuns en quests posts da custs. Era la scola da talents nua è mitschada senza reducziuns – quai malgrà ch'i aveva anc avant curt gì num ch'ins sappia spargnar là.

