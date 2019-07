Il glindesdi enturn las 12:30 suenter in grond urizi è vegnida giu ina bova en la Val d'Arschella curt avant il vitg da Pigniu. Radund 50 meters cubic lozza e crappa han cuvrì la via. Il piogn da la senda da viandar sursilvana in toc sur la via dad autos è vegnì destruì cumplettamain.

La via da Rueun a Pigniun è stada serrada il glindesdi suentermezdi fin las 18:00.

Legenda: Bova sin la via tranter Rueun e Pigniu. Uffizi da construcziun bassa.

