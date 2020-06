1,4 milliuns gudogna per la vischnanca

Quasi 1,4 milliuns francs gudogn ha la vischnanca da Sumvitg fatg l'onn passà – quai tar expensas totalas da stgars 8 milliuns ed investiziuns nettas da 2,3 milliuns. La radunanza communala dad ier saira ha approvà il quint.

Approvà ha il suveran da Sumvitg er il project da chanalisaziun e serenera Val, il project pierti per l'anteriura chasa da scola a Sumvitg ed in credit supplementar da 32'000 francs per il project tegia Val Tenigia.