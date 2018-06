Sper in credit da 90'000 francs per sanar il plaz da rument han ils da Sumvitg approvà il quint annual dal 2017.

Sumvitg: Credit per plaz da rimnar rument

La radunanza communala da Sumvitg ha concedì in credit da 90'000 francs per sanar il plaz da rimnar rument. Quai ha communitgà la vischnanca. En pli han ils da Sumvitg approvà il quint annual da l’onn passà. Quel serra cun in gudogn da radund 2’900 francs. Quai tar expensas totalas da bunamain 8,2 milliuns francs.

