Stgars in milliun francs custa da reparar il mir. La vischnanca ha dumandà per in credit per sanar ils donns.

L'onn 2009 ha ins renovà la via chantunala sper il mir. Suenter ha ins constatà, ch'il mir dal santeri è en moviment. Il pli grond moviment saja capità gist suenter la sanaziun. Sco che la Quotidiana scriva oz, haja in expert independent survegnì l'incumbensa per valitar ils custs da la sanaziun. El duai era examinar sche las lavurs vid la via chantunala dal 2009 hajan giu ina influenza sin il mir da 13 meters autezza. Quai per pudair reparter ils custs da la sanaziun tranter vischnanca e chantun.

Avant ch'il mir vegn renovà sto la radunanza communala anc approvar il credit. La renovaziun duess lura cumenzar curt suenter. Il mir duai vegnir allontanà sin ina largezza da var 16 meters. Lura vegn construì sco emprim in mir da betun, che vegn suenter puspè cuvert cun crappa.

