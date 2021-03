Ina inizitativa vul via da mises per tuts

L’iniziativa «Per ina via da colliaziun tar tut ils mises dal Con» è vegnida inoltrada cun 200 suttascripziuns a la suprastanza communala da Sumvitg. Ils 25 da mars decida la radunanza communala davart quella.

Ina via che funcziuna per tuts

Ils iniziants vulan spustar la via da meglieraziun en direcziun nord. Uschia duain ils nov mises avair il medem access sco auters era en vischnanca. Il scopo da l’iniziativa saja ch’i dettia ina via che funcziunia per tuts, di Augustin Decurtins, in dals iniziants.

Legenda: Mellen: varianta dals iniziants (verd: varianta da la meglieraziun) mad

Dumonda vegn memia tard

Il president da vischnanca da Sumvitg Armin Candinas e la suprastanza han ina tscherta chapientscha per l’iniziativa. Quella na saja betg fallada, ma la dumonda vegnia memia tard. La procedura da consultaziun saja passada (2007). E cun ina varianta nova che fiss ina via communala na survegnissan els betg las lubientschas dal chantun e las contribuziuns da la meglieraziun. Plinavant haja la cumissiun da meglieraziun fatg valair ch’i na saja betg pussaivel da midar la via projectada sin il Con (che custass ca. 840’000 francs).

Il president da la cumissiun da la meglieraziun da Sumvitg Theo Maissen conferma quai che Armin Candinas di. Nagin haja fatg protesta cunter la via sin il Con. Perquai haja il chantun approvà il project da meglieraziun cun custs da ca. 22 milliuns francs. E consequentamain na possia ina iniziativa communala betg influenzar la meglieraziun.