En quest territori traversa la loipa in territori cun ogna da muntada naziunala. Perquai ston ins resguardar tschertas leschas. Ils dus draguns che vegnan cun bler material fan gronds donns, sco il president da la vischnanca da Sumvitg Armin Candinas di:

Els vegnan pli e pli profund e lavan ora il vau.

Per quest enviern hajan els stuì investir ca. 20’000 francs per construir las punts. Pli baud stueva la vischnanca impunder ca. 4000 francs.

In biro spezialisà tschertga ina schliaziun

A la radunanza communala dal zercladur passà ha la suprastanza communala da Sumvitg vulì preschentar ina varianta nova per la loipa. Ma votantas e votants han refusà da reveder il plan d’avertura.

Uss laschan la vischnanca ed il chantun elavurar in biro spezialisà propostas per schliar la situaziun cun ils draguns. La finamira saja dad eruir nua ch’ins possia traversar il meglier ils auals uschia ch’i custa il pli pauc da mantegnair las punts e la loipa, di Erik Olbrecht da l’uffizi chantunal per la natira e l’ambient.

RTR actualitad 08:00