Sin l’Alp Glivers sur Sumvitg sto vegnir installà in nov indriz da far electricitad. Perquai sto la via vegnir fatga accessibla. Las lavurs vegnan fatgas dals lavurers da vischnanca. Ma quai n'è betg il sulet ch’els ston far.

Lavurs da primavaira per far accessibla l’alp

Per vegnir sin l’Alp Glivers èsi da traversar in guaud. Normalmain na vegnia la via betg averta uschè baud. Ma il mument stoppian las lavurs vegnir fatgas per pudair ir ad alp cun las vatgas en var in mais. Perquai aveva la gruppa stradala avert la cuverta da naiv cun in criec. Sinaquai saja tut l’aua vegnida da via giu ed haja fatg donns, declera il capogruppa Hugo Deflorin.

Lavurs da schubregiar e reparaturas

Suenter in enviern cun blera naiv, saja l’emprim da far las reparaturas da donns fatgs cun ils criecs. Quai saja in dals dischavantatgs da blera naiv. Ins stoppia adina stuschar pli dalunsch la naiv ed uschia saja pussaivel ch’ì dettia dapli donns vida saivs, mirs u er tavlas da traffic. Cun quai che tut las vias en lieus abitads da la vischnanca da Sumvitg han ina via da betun u asfaltada saja la lavur da mantegniment sa reducida marcantamain, en cumparegliaziun cun vias natiralas, di Hugo Deflorin. Ma tuttina haja la vischnanca anc bleras vias da meglieraziun, ni vias da funs che sajan natiralas ed alura saja la primavaira adina da far las lavurs necessarias.

La populaziun stima la lavur

Per Hugo Deflorin che ha lavurà blers onns tar l’Uffizi da construcziun bassa è la reacziun directa da passantas e passants stada ina experientscha nova. Ins haja l’emprim stuì dar ina discurrida cun las persunas che passan, era sche la lavur sto urgentamain a fin. Quellas tschintg minutas na sajan betg temp pers, mabain impurtant. E las reacziun sajan per gronda part lauds per la lavur prestada. Sche la lavur vegn stimada da la populaziun alura saja quai era pli simpel da lavurar tar tutt'aura or en il liber, di Hugo Deflorin.

