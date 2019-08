Betg tut ils Orliks avevan survegnì bigliets per la Festa da lutga federala ed uschia ha Manuela Orlik la possessura dal restaurant Miraval organisà in public viewing.

La sala era plaina e la tensiun gronda cura ch'ils Orliks, Armon e Curdin, eran mintgamai en il resgim. Ma la finala n’hai betg tanschì. E lura è la gronda part id'ora en il liber per pudair giudair il sulegl. Tuttina èn Manuela Orlik e ses um Toni Orlik cuntents cun la prestaziun dals nevs. Ed era Simon Orlik, medemamain in aug d’Armon e Curdin, è en emprima lingia cuntent:

I dovra era il cletg necessari, pertge sbagls n’ha Armon Orlik fatg nagins.

Fans speran ch'i gartegia en trais onns

Ils fans dad Armon e Curdin Orlik speran ch’i tanschia en trais onns per in u per l’auter per la curuna.

