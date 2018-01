Sumvitg: Vias lateralas serradas per peduns

Pervia dal privel da ruttivas da naiv ha la vischnanca da Sumvitg scumandà d'ir a pe sin las vias che mainan en ils aclauns Laus, Clavadi, Campieschas, Val e S. Benedetg.

Tenor Corsin Degonda dal stab da crisa da Sumvitg è il privel da ruttivas da naiv (Schneebrett) sin las vias lateralas che mainan dal vitg en ils aclauns Laus, Clavadi, Campieschas, Val e S. Benedetg fitg gronds. Ils responsabels quintan cun ruttivas pitschnas che pudessan sepulir singulas persunas che van a pe, ch'èn dentant betg in privel per persunas en in auto. Perquai dettia per il mument mo in scumonda d'ir a pe sin quellas vias.

Encunter saira vegnia la situaziun evaluada da nov, il scumond d'ir a pe sin las vias che mainan da Sumvitg en ils aclauns restia dentant segir enfin venderdi. Sche i plovia vinavant ed il privel da ruttivas vegnia anc pli gronds, stoppian las vias tenor Corsin Degonda eventual vegnir serradas per tut traffic.