La lescha per persunas cun impediments federala pretenda che tut las staziuns èn accessiblas fin la fin da l'onn 2023. A Sedrun era planisà d'investir fin 17 milliuns francs en in surpassadi ed in perrun accessibel sur in surpassadi.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva In nov surpassadi per Sedrun 02.03.2019 Cun Video

Surpassadi era adina dispitaivel

Cunter l’emprim plan directiv preschentà avevan ils abitants fatg recurs. La MGB ha alura fatg adattaziuns e preschentà in segund plan a l'Uffizi federal da traffic. Cunter quest plan ha era la vischnanca da Tujetsch fatg recurs, quai ha Jan Bärwalde, pledader da medias da la MGB confermà.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Surselva Staziun da Sedrun duai survegnir surpassadi 25.01.2018 Cun fotogalaria

Il mument va nagut

Las lavurs da construcziun èn etappadas sur plirs onns. Quai saja necessari per pudair garantir il manaschi, di Bärwalde. Uss veglia la MGB chattar svelt ina soluziun cun ils requirents per pudair cumenzar cun las lavurs ed uschia ademplir las leschas federalas.

La vischnanca n'è anc betg stada disponibla per prender posiziun en chaussa.

RR novitads 12:00