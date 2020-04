Il scrivent da Surrein, Theo Candinas, è mort en la vegliadetgna da 90 onns en consequenza da mals da vegliadetgna. Quai ha sia famiglia confermà a RTR.

Theo Candinas è creschì si a Surrein. Suenter il Seminari da scolasts a Cuira ha el studegià a las universitads da Friburg, Paris, Perugia e Neuchâtel. A partir dal 1956 è el stà scolast secundar, scolast a la scola da commerzi da dunnas e scolast da rumantsch al Seminari da mussadras a Cuira.

Grond engaschament per il rumantsch

Sper sia lavur è Theo Candinas s'engaschà en pliras funcziuns per lingua e cultura rumantscha. Uschia è el stà redactur da la Talina (1949-1952) e da las Novas litteraras (1960-1964). Plinavant è el stà president da l'Uniun da scripturas e scripturs rumantschs (1964-1967) e president da l'Uniun svizra da scripturas e scripturs (1977-1979). Dapi sia pensiun, il 1991, ha el vivì sco scriptur liber a Surrein ed en il Tessin.

Ovra litterara fitg variada

Si'ovra litterara cumpiglia poesias, dramas, gieus auditivs e texts da prosa. Durant ils onns 70 han ses texts, surtut las «Historias da Gion Barlac», muventà ils spierts, perquai che l'autur ha rut en quels texts intgins tabus. Per sia ovra litterara è Theo Candinas vegnì onurà cun divers premis, uschia per exempel il 1966 cun il premi SNB per istorgias curtas rumantschas, il 1971 e 1987 cun il premi da renconuschientscha da la Fundaziun Schiller ed il 1990 cun il Premi cultural da renconuschientscha dal chantun Grischun.

