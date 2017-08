Surrein: suenter in onn e mez puspè in’orgla en baselgia

L’orgla nova en baselgia a Surrein plascha fitg bain. Tant da l’optica sco era per l’accumpagnament dal chor.

Retus Giger ch’è commember dal comité per l’orgla nova è fitg cuntent cun la nova orgla. «Quai è vairamain ina orgla cun tuns miaivels e loms e nagins tuns frontals, quai è quai che nus avain vulì», declera el. Quella qualitad aveva era l’orgla veglia. Uschia è quai era stà in motiv da mantegnair las fiffas da l’orgla veglia. Las passa 1'000 fiffas èn vegnidas revedidas ed augmentadas cun novas, nua che quai ha fatg basegn.

Cun construir da nov l’orgla ha era il plaz pudì vegnir nizzegià meglier. Ussa na para l’orgla betg pli surdimensiunada. Ella è ord lain fraissen che n’è betg tractà. Tar las furmas ha il construider da l’orgla sa laschà inspirar da l’architectura da la baselgia.

Chor ed organista èn satisfatgs

Per las chantaduras ed ils chantadurs dal chor n’è la situaziun per chantar betg la medema sco avant. Ussa giajan ils tuns betg ensi vers e sur il chor ora, mabain vegnian da davos en. Uschia audian ils chantadurs bler meglier l’orgla. Quai saja dad ina vart bun, mo ins audia persuenter main bain ils collegas e las collegas dal chor. Sa midada è la situaziun era per l’organista. Lezza seseva pli baud davant l’orgla, e tschertas fiffas eran schizunt sur ella. Ussa sesa l’organista da la vart ed ha uschia la vista sin il chor e sin il dirigent. Latiers auda ella era meglier il tun da l’orgla.

Parts da l’orgla han passa 125 onns

L’orgla veglia en la baselgia da Surrein cun sia colur verda aveva 125 onns. Ella empleniva prest l’entira lautga e funcziunava tut auter che bain. Il motiv è che quest’orgla era vegnida bajegiada l'onn 1891 per la baselgia parochiala a Mustér ch’è bler pli gronda. Per pudair metter quest'orgla en la baselgia a Surrein, ha ella stuì vegnir adattada cun blera improvisaziun.

Inauguraziun

Dumengia ils 27 d'avust 2017 vegn l'orgla benedida tras l'avat da Mustér Vigeli Monn. L'orgla vegn per l'emprima giada sunada durant messa. La saira avant da las otg datti in concert d'orgla.