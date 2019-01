L’avrigl passà ha la radunanza communala da Sursaissa Mundaun refusà in pachet da mesiras per il Rufalipark. La consequenza è che la societad dal Rufaliparc ha stuì tschertgar schliaziuns. Uss vegn la garanzia da deficit da la vischnanca en vigur.

La societad d’aczias dal Rufalipark Sursaissa Mundaun veva survegnì in emprest da 1,5 milliuns francs dal maun public en connex cun la Nova politica regiunala. Quai era ina part per finanziar il project da 7,1 milliuns francs. La vischnanca da Sursaissa Mundaun veva dà ina garanzia da deficit per quest emprest. Quai saja in cundiziun dal sistem da la Nova politica regiunala, di Ernst Sax. El è president da la societad ed era president da vischnanca. Quella ha ca. 60% aczias tar la societad dal Rufalipark.

Nagin conflict d'interess

Sch'ina persuna ha dus u plirs mandats, ston ins sa dumandar, sch'i dat in conflict d'interess. L'advocat da Glion Josef Brunner di ch'i saja normal ch'ina vischnanca cun ina maioritad da las aczias saja represchentada en in cussegl d'administraziun dad ina societad.

Sco Ernst Sax sajan era las anteriuras vischnancas da Sursaissa e Mudaun stadas represchentadas en il cussegl d'administraziun da la societad dal Rufalipark. Questa practica hajan els mantegnì cun la vischnanca fusiunada. I saja impurtant che la vischnanca saja represchentada sco acziunari principal. pertutgant il tema dal conflict d'interess stoppian el e ses collega en la suprastanza respectar l'obligaziun da recusaziun, vul dir: sche la suprastanza prendia decisiuns en connex cun il Rufalipark na dastgan els dus betg esser preschent.

8 giadas 136'000 francs

Perquai che la societad na po betg pajar il rest da l’emprest, quai è anc in milliun francs (in mez milliun è vegnì pajà), vegn la garanzia da deficit da la vischnanca en vigur. Uss sto ella pajar enavos l’emprest, concret mintg’onn 136’000 francs durant ils proxims otg onns.

Cunquai na sajan ils problems dal Rufalipark dentant betg schliads. Tenor l'inizianta dal project Antonia Tschuor saja da pajar giu ils debits mo ina part. I saja da midar strategia e da lavurar cun entusiassem - uschiglio na funcziuna il concept dal Rufalipark betg a lunga vista.

A la tschertga d'acziunaris

Ina segunda mesira è che la societad vul tschertgar vinavant acziunaris. Mo quai stoppia la radunanza generala decider. E perquai n'ha il president dal cussegl d’administraziun era betg pudì numnar ina cifra concreta.

La finamira da questas mesiras è che la societad pudess investir; e la finala stuess ella era far gudogns per pudair pajar alura sezza il rest da l’emprest.

La societad dal Rufalipark na saja periclitada ch’ella stuess annunziar concurs, di Ernst Sax. Perquai ch’ella haja fatg sperditas haja quai dà in maletg tort. Ils dus onns passads saja il manaschi dentant stabil.

Il Rufalipark cun in lajet, in restaurant cun ina termagliera per uffants ed ina plazza da tennis è vegnì avert il december 2011. Il project ha custà 7,1 milliuns francs.

