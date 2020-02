Maletg 1 / 9 Legenda: E giusut tar la sutgera a Vella èsi er visibel ch'i n'ha betg blera naiv dasper pista, ed er quai ch'i ha bischà fin uss ha strusch pudì curclar. RTR, Prisca Bundi Maletg 2 / 9 Legenda: Malgrà ch'i bischa èsi da vesair ch'i n'ha betg propi blera naiv dasper la pista che maina da Triel giu Vella. RTR, Prisca Bundi Maletg 3 / 9 Legenda: Fernando Lemos lavura tar las pendicularas Sursaissa Mundaun. RTR, Prisca Bundi Maletg 4 / 9 Legenda: Pius Riedi è patrugliader da la vart da la Lumnezia en il territori da skis. RTR, Prisca Bundi Maletg 5 / 9 Legenda: Malgrà ch'il sulegl è puspè svanì, ils skiunz vegnan tuttina. RTR, Prisca Bundi Maletg 6 / 9 Legenda: La sutgera da Vella a Triel. RTR, Prisca Bundi Maletg 7 / 9 Legenda: Geli Casanova è responsabel da la vart Lumnezia per las pistas e salvament. RTR, Prisca Bundi Maletg 8 / 9 Legenda: Karin Caminada da la Tegia Bar. RTR, Prisca Bundi Maletg 9 / 9 Legenda: Emprims giasts sa mussan sin pista. RTR, Prisca Bundi

L'enviern 2019/2020 è stà tenor SRF Meteo il pli chaud enviern insumma dapi ch'i vegn fatg las mesiraziuns. Che las temperaturas chaudas han er in'influenza sin las pistas dad ir cun skis è cler. Nus vulain oz savair da las pendicularas Sursaissa Mundaun tge ch'èn las sfidas cura che las temperaturas èn schi autas e cura ch'i naiva pauc e plova per part tochen si en ils auts. Perquai essan nus oz sin ils chaltgogns da Geli Casanova ch'è responsabel da la vart Lumnezia per las pistas e per il salvament.

Entras quai ch'i ha dà pauca naiv, saja la blera glieud sin las pistas ennevadas. Uschia dettia er dapli accidents, perquai ch'i haja dapli glieud che usità sin pli pauc plaz.

Fernando Lemos lavura vid la sutgera che maina da Vella a Triel e senta ch'ils turists vegnan tuttina tge aura ch'i fa. Els hajan pajà ils bigliets e lura vegnian els era sin pista.

Betg mo las sutgeras ed ils runals èn en funcziun oz en Lumnezia, mabain er la Tegia Bar. L'avantmezdi han Karin Caminada e sia collega avert la bar malgrà ch'i naveva per muments quasi giu il tschiel. La Tegia Bar è plitost ina bar per giudair la bell'aura, ella n'ha numnadamain nagina pussaivladad da seser dadens ed er nagin tetg, uschia che las visitas dals giasts èn ils dis da mal'aura, sco oz, plitost curtas. Insatge da baiver ed ina baterlada datti tuttina.

