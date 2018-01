Sursaissa-Mundaun: Nova sutgera mo per skiunzs

Peduns na dastgan betg duvrar la nova sutgera da quatter che maina da Misanenga ad Untermatt.

Questa stad han las pendicularas Sursaissa-Mundaun remplazzà il runal che maina davent dal Rufalipark a Misanenga siadora enfin Untermatt cun ina sutgera da quatter. Giasts ed indigens èn dentant stads surstads betg mal cura la sutgera è vegnida messa en funcziun l'entschatta da la stagiun d'enviern: Peduns na dastgan betg ir siadora cun la sutgera. Quai malgrà che la sutgera è ina sutgera accuplada, che va pia pli plaun en las staziuns uschia ch'ils peduns n'avessan nagins problems da seser sin las sutgas.

Mai planisà ina sutgera era per peduns

Tenor il president dal cussegl d'administraziun da las pendicularas Josef Brunner na saja mai stà planisà da bajegiar ina sutgera adattada era per peduns. Per ina avess quai augmentà per 600'000 enfin 700'000 francs ils custs totals da circa tschintg milliuns francs. Per l'autra dettia gia autras pussaivladads d'ir en il territori da skis sco pedun, i na dovria betg dapli capacitads.

Masterplan Mundaun nagin motiv

Era il Masterplan Mundaun, il plan da svilup per il territori da skis che prevesa tranter auter da promover il turissem da stad, na saja betg stà in motiv da tuttina realisar ina sutgera era per peduns. La sutgera na saja numnadamain betg en funcziun durant la stad, uschia Josef Brunner.

