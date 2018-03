Uschia po la pista Sursaissa Mundaun vegnir schlargiada per questa occurrenza. In toc guaud sto vegni allontanà per crear uschia dapli spazi per skiunzas e skiunzs. Per il toc guaud che vegn runcà datti mesiras da cumpensaziun a favur da la protecziun da la natira e da la cuntrada en il territori da palì «Prennta Gada».

