La via tras Flond en la vischnanca Sursaissa Mundaun vegn sanada e curregida. La regenza ha approvà in project. Actualmain saja la via en in mal stadi. En il rom dal project duain tranter auter ils passapes vegnir schlargiads. Duas nischas da fermada dal bus duain vegnir transfurmadas als basegns da persunas cun impediments. E sin giavisch da la vischnanca dettia a l’entrada vest – pia nà da Valata – in’insla che duaja quietar il traffic. Ils custs totals muntian a 4 milliuns francs.