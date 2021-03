Nagina stad d'opera a Sursaissa – pervi da la pandemia spostan ils organisaturs l'Opera Viva sin il 2022. La malsegirezza da planisar ed ils ristgs finanzials sajan memia gronds per realisar l'opera questa stad, hai num en ina communicaziun.

Per pudair far la stad preschentaziuns da success, drovia quai buna planisaziun e collavuraziun tranter tut ils partenaris. La situaziun actuala na permettia dentant betg quai, perquai è la suprastanza vegnida a la conclusiun da spustar l'Opera Viva per in'ulteriur onn.

La decisiun da betg far preschentaziuns d'opera il 2021 saja stada ina greva, uschia vegn cità il president da l'uniun Opera Viva Claudio Pfister.

Las producziuns da l'Opera Viva han lieu il fanadur ed avust 2022 cun l'opera planisada «Semiramide» da Gioachino Rossini.