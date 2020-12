A Sursaissa è in um sa blessà il mardi saira mez-grev tar in accident individual. Tenor la Polizia chantunala era l'um sin viadi cun ina camiunetta tranter la staziun sura Wali e la staziun da val Mundaun. Sin la via cuverta da naiv è il vehichel ì sur la via ora e glischnà radund 30 meters d'ina spunda giuador. L'um ha pudì bandunar sez il vehichel e dar alarm. In'ambulanza ha transportà el en l'Ospital chantunal a Cuira.