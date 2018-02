Dapi 2012 datti il Surselva Classic, la cursa populara da passlung. Ed era questa sonda, ils 17 da favrer, pon ils participants eleger, sch’els vulan far questa cursa en stil liber ubain en stil classic e sin tge distanza ch’els vulan far quai (da 18 – 30 km).

Surselva Classic: Relaziuns idealas per curriders da passlung

Dus onns senza avunda naiv

Quest onn èn las relaziuns idealas, sco il president dal comité d’organisaziun Alois Tambornino di. Per ils organisaturs saja quai bler pli simpel cura ch’i haja avunda naiv da Trun fin Mustér. Dus onns hajan els stuì reducir la distanza e dus onns na han ins betg pudì organisar il Surselva Classic, perquai che la naiv mancava u perquai ch’i aveva pluvì.

Culinaric, sportiv e romantic

Il motto da questa cursa populara è: Culinaric, sportiv e romantic. Ils curriders giajan ensemen e possian discutar e filosofar in cun l’auter. La partenza è a Trun per stil classic da las 10.00 e per stil liber da las 10.30. Gia a partir da las 08.30 datti ensolver en las localitads da la Tarcisi Maissen SA.

Suenter ensolver stoppian ins schon gudagnar in pau il proxim sitg, manegia Alois Tambornino. Ils curriders van fin a la punt da Brulf/Mustér, nua ch’ins po baiver ubain magliar. Tgi che vul alura prestar dapli po anc ir enavant fin a Fontanivas ubain fin si Salaplauna.

Fratem e pulenta

Il punct culminant dal Surselva Classic sajan in aperitiv en la Destillaria Candinas a Surrein ed il gentar (fratem e pulenta) a Trun cun in concert da la societad da musica.

Organisà vegn l’eveniment da Nordic Surselva, dal Center sursilvan d’agricultura e dals clubs da skis da Mustér e Trun. Ins quinta che tranter 150 e 170 persunas prendan part da quel. Custs: 45 francs per participant.

