Enfin oz venderdi èsi da quintar cun grondas massas da plievgia. Cunzunt sisum la Surselva plovi adina puspè intensivamain, localmain vala in privel considerabel stgalim 3. Datiers d'auals e flums saja perquai d'esser precaut, quels pudessian ir surora, sco Gaudenz Flury da SRF Meteo declera envers RTR.

Il chantun resta calm

Er l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun tegna en egl la situaziun. Il mument na dettia dentant naginas vias serradas ubain donns entras la ferma plievgia, ha l'uffizi ditg sin dumonda da RTR.

Fin ussa n'haja dà anc nagins donns pervia da las malauras, communitgescha l’uffizi chantunal per guaud e privels da la natira. Tenor il responsabel per privels da natira Christian Wilhelm na quinta l’uffizi era il decurs dal di betg cun donns pli gronds. Bain saja il livel d’aua en ils flums grischuns creschì, ma tuttina saja l’aua ida nagliur surora.

Cunzunt pertutgà saja il Grischun dal Nord e la Surselva. En l’Engiadina percunter è la situaziun restada ruassaivla.

La fin d'emna sa mussa puspè il sulegl

En il decurs da la notg duai l'intensitad lura laschar suenter:

La fin d'emna sa mussa per gronda part pia puspè il sulegl. Be la notg da sonda sin dumengia poi dar local in u l'auter urizzi. I vegn er puspè pli chaud. En la regiun da Cuira poi dar temperaturas enfin 25 grads.