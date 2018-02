Curt e concis

Purschida da Surselva Turissem e Museum Regiunal Surselva.

Diesch guids/guidas cun diesch differents turs.

Da Vrin sur Sursaissa enfin Vuorz.

L'idea da «Mira! cultura» è naschida durant in curs per guids da cultura ch'il Museum regiunal Surselva ha fatg l'onn 2015. Mintga guid ha elavurà in tur en ses agen vitg ni sur d'in bajetg spezial, ed ha preschentà quel al curs. Quai ha funcziunà uschè bain, ch'ins ha gist introducì quests guids en ina purschida turistica da Surselva Turissem.

En tut èsi diesch guids/guidas che porschan diesch differents turs davent da Sursaissa sur Vuorz fin a Vrin. Las turas èn publitgadas ed han simplamain lieu sch'insatgi vegn. «Mira ! Cultura», la purschida da Surselva Turissem ensemen cun il Museum regiunal Surselva, dura anc fin la fin favrer. Suenter pon ils differents turs vegnir empustads individual.

Ils resultats da quests guids da l'onn 2017 pledan per sasez. 121 guids ha i dà e 1'371 persunas han visità tut quests turs, resultats che sa laschan vesair.

