Ils davos projects da construcziun lubids anc avant la nova lescha d'abitaziuns secundaras èn realisads. Tuttina è la rusna tar las lavurs betg uschè gronda sco spetgà. Lavurs per il maun public e la Viafier Retica han cumpensà per part quella diminuziun.

L'iniziativa pertutgant segundas abitaziuns, ch'il pievel Svizzer ha acceptà l'onn 2012, ha gì ina gronda influenza sin las interpresas da bajegiar dal Grischun. Ils emprims onns suenter la votaziun han anc savì vegnir surmuntads cun realisar projects da bajegiar gia lubids. Tenor in studi da l'interpresa Wüest & Partner hai dà l'onn 2015 bunamain 40% pli paucas dumondas da bajegiar en Surselva, cumpareglià cun il temp avant l'iniziativa.

Chantun e Viafier Retica

La situaziun da las interpresas da bajegiar en Surselva è betg ideala ed ils davos onns han intgins impressaris era stuì redimensiunar lur fatschentas e relaschar persunal. Tuttina na saja la situaziun l'onn 2017 betg stada alarmanta, di il president da l'uniun d'impressaris da la Surselva, Daniel Blumenthal. Quai grazia ad investiziuns da la Viafier Retica, sco per exempel la nova staziun a Glion – in project da total 30 milliuns francs.

Dentant ha era il chantun gidà ils impressaris da cumpensar il digren da las investiziuns da privats. Gia mo l'uffizi da construcziun bassa ha investà l'onn 2017 total bunamain 190 milliuns francs per bajegiar novas vias e schlargiar resp. mantegnair vias existentas en il Grischun. Da quels 190 milliuns èn ca. 50 milliuns ids en Surselva. Investiziuns impurtantas per ils impressaris era en l'avegnir. Tenor il plan d'investiziuns da l'uffizi da construcziun bassa vegn quella summa da total 190 milliuns francs per onn schizunt anc a crescher levet enfin il 2020.

