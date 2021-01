Ils levgiaments per ustarias en ils territoris da skis dad avrir lur terrassas procuran tar Surselva Turissem per confusiun. La dumonda anc averta è: Dastgan ustarias dasper ina pendiculara er avrir lur terrassas u betg?

Ustarias en ils territoris da skis dastgan porscher plazs sin lur terrassas per consumar products cumprads e purtads sezs fin sin terrassa. La regla da quatter persunas vid ina maisa e da distanza vala er qua. Ma nua cumenza in territori da skis e nua chala el?

Tenor il chantun è la regla clera. Là, nua ch’il giast ha da bandunar la terrassa cun l’ultima controlla da pista, là pon las terrassas vegnir avertas. Betg porscher plazs sin lur terrassas dastgan pia tut ils restaurants dasper la staziun aval ed a la fin d’ina pista. Quella reglamentaziun ha procurà per confusiun. La raschun è, ch’il scumond d’alcohol en ils territoris da skis vala er per quests gastronoms a la fin d’ina pista u dasper d’ina staziun aval. Qua valan quels pia sco part dal territori, ma tar ils levgiaments para betg.

Surselva Turissem vul cleras reglas

Per Kevin Brunold il mainafatschenta da Surselva Turissem èsi cler, qua valan duas definiziuns. Per l’ina sajan quai las purschidas gastronomicas en ils territoris da skis e per l’autra saja vegni definì cun il scumond d’alcohol era per ils restaurants a las staziuns aval gia, tgi che fa part als territoris e tgi betg. Ma il mument dettia qua ina confusiun, ch’il chantun stoppia sclerir svelt.

Impurtant saja d’avair cleras reglas. I na possia betg esser che restaurants e hotels vegnian punids dubel. D’ina vart cun in scumond e da l’autra cun betg lubir da porscher plazs sin las terrassas. Perquai dovria quai uss in scleriment pli cler dal chantun. Els stoppian communitgar las restricziuns e quellas vegnian sulettamain acceptadas, sch’ellas sajan transparentas e cleras per tuts, di Kevin Brunold.