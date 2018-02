Uss è il messadi per la pendiculara da Salins/Sedrun – Cuolm da Vi sin maisa. En quel propona la suprastanza da conceder in emprest da 2.5 milliuns francs sco era ils dretgs da traversar e da bajegiar a las Pendicularas Mustér SA.

La pendiculara ed ils indrizs da far naiv custan – tenor il messadi – 24 milliuns francs.

La Confederaziun dat in emprest da 5.7 milliuns francs.

Il chantun Grischun dat 2.14 milliuns francs a fond pers.

Las vischnancas da Tujetsch e da Mustér dattan mintgina in emprest da 2.5 milliuns (Mustér ha gia concedì quest emprest).

Il rest dals custs per la pendiculara ed ils indrizs da far naiv surprendan las Pendicularas Mustér SA. Ellas ston era pajar enavos l’emprest entaifer 20 onns. La Catrina Holding SA declera envers la vischnanca da Tujetsch da star bun per la summa da 2.5 milliuns francs.

Transports cun meds publics

Las Pendicularas Mustér ston era construir parcadis, sche pussaivel datiers da la staziun da Salins per ch’ils giasts possian cuntanscher quella a pe. Els pon dentant era vegnir là cun ils bus dals hotels, in bus local ubain cun il runal da Valtgeva. Il stan actual dal project preveda 40 parcadis. Per construir, mantegnair ed administrar quels èn las Pendicularas Mustér SA responsablas.

Reducziun dals abunaments dad ir cun skis

En ina cunvegna supplementara ha la suprastanza communala da Tujetsch era fixà cundiziuns per las tariffas dals territoris da skis dad Andermatt-Sedrun e Mustér. Ina cundiziun è che las Pendicularas Mustér SA concedan ina reducziun da 50% sin il pretsch da l'abunament annual da skis als burgais da Tujetsch ed a las persunas cun domicil en Tujetsch; uffants fin 12 onns survegnan gratuitamain quest abunament. Las persunas numnadas survegnan era ina reducziun sin l’abunament da skis Andermatt-Sedrun-Mustér.

Sortida a Cungieri

La pendiculara Salins/Sedrun – Cuolm da Vi po transportar 70 persunas per viadi. A Cungieri datti ina sortida per ils giasts. Quels entran u sortan davent dad in podest en la cabina. L’acces al podest succeda sur ina stgala che vegn construida en l’intern da la pitga. La pendiculara va stad ed enviern. Per proteger la selvaschina han las Pendicularas Mustér SA elavurà in concept cun pliras mesiras. I na dat ina pista da skis dal Cuolm da Vi fin Sedrun. Per ils skiunzs da variantas datti dentant in corridor per vegnir engiu.

Plaz per passa 100 persunas

L’ustaria sin il Cuolm da Vi porscha plaz per circa 100 persunas endadens ed ordadora. Ella vegn bajegiada pir suenter che la pendiculara è en funcziun, pia la stad 2019. La pendiculara duess esser en funcziun gia il proxim enviern.

Ina plivalur turistica

La suprastanza communala da Tujetsch sustegn «cun tutta forza» la realisaziun da la pendiculara Salins/Sedrun – Cuolm da Vi, èsi scrit en il messadi. Per la destinaziun turistica genereschia il project ina plivalur turistica. La ristga che Tujetsch haja cun conceder l’emprest ed ils differents dretgs, saja fitg modesta. La suprastanza spera ch'era il cussegl da vischnanca e la radunanza communala dian gea al project. Il cussegl da vischnanca decida ils 14 da favrer, la radunanza communala in mais pli tard.

