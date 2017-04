Sut il num «bigT» avra la disco a Dieni puspè sias portas

Ina giuvna e tschintg giuvens han cumprà la disco a Dieni ed avran questa sut il num «bigT».

Il Capricorn u R5 sco quai che la disco aveva num pli baud è stà serrà l’enviern passà. Quai vulan Franco e Renato Curschellas, Pirmin ed Irina Monn, René Epp e Gian Derungs midar. Els vulan puspè far ina purschida per giuven e vegl. Perquai han els cumprà las localitads. Actualmain èn els londervi da renovar e drizzar en da nov. La cumparsa duai esser pli moderna ed i vegnia a dar ina lounge mo era la pussaivladad da dar gieus, sco per ex. bigliard u ballape da maisa.

Sa concentrar sin l’enviern

La stagiun d’enviern duai il «bigT» esser avert mintga di per après-ski ed il venderdi e la sonda davent da las 9 sco disco. La stad è il local avert be per singulas occurrenzas, sco per exempel concerts e partis. La stad pon dentant era uniuns, privats u fatschentas prender a tschains las localitads per lur atgnas occurrenzas.

Davos la bar na vegnan ils possessurs sez betg a star. Perquai tschertgan els in gestiunari per il «bigT». Els hajan dentant era ideas per occurrenzas ch’els veglian realisar. Quai fetschian els ensemen cun il gestiunari. La fatschenta quotidiana haja dentant lez da surpigliar.

L’avertura dal «bigT» è ils 29 da fanadur 2017 e quai en il rom da concerts, grillada e disco.

RR actualitad 07:00