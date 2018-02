Gia preparà è il sutpassadi per la nova staziun da Glion.

Il magasin vegn spazzà per far plaz als autos da posta.

Plazza da la staziun daventa zona da peduns.

Staziun vegn adattada tenor ils basegns da persunas cun impediments.

Dapli segirtad per peduns

Midadas radicalas a la staziun da la Viafier retica da Glion. Il bajetg vegl da la viafier e la remisa gist dasperas vegnan spazzads. Là nua ch’il bajetg vegl sa chatta vegn construì in nov bajetg d’economia modern cun abitaziuns e biros. La staziun sezza survegn in sutpassadi che maina als binaris. La remisa è gia remplazzada, ella sa chatta ussa da l’autra vart da la staziun. Ils binaris novs ed il perrun pon vegnir inaugurads gia l'onn 2019.

La nova fermada dals autos da posta sa chatta gist la nua che la remisa ed ils parcadis da la viafier eran pli baud. Ils parcadis che mancan èn persuenter da l’autra vart dals binaris en la regiun Pendas. La staziun è cuntanschibla entras il sutpassadi.

Per ils autos da posta duai dar in nov access a la staziun da Glion. La via nova maina ils autos da posta sper il Glogn vi e sin autezza da la "Brocki" entran els sin l'areal nov da fermada. La sortida da las postas vegn a succeder tranter la nova Migros e l'hotel Eden.

