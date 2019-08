7,5 milliuns francs per in bajetg d'economia

L'economia en la vischnanca da Laax è sa sviluppada bain ils ultims onns. Il terren da mastergn è dentant stgars en la vischnanca. Perquai ch'i dovra er ina nova garascha per il bus local, vul la vischnanca uss bajegiar sper las duas rundellas a Pardanal in nov bajetg da commerzi. Sper la garascha per il bus local, èn er planisads divers biros, localitads da mastergn sco er parcadis en garascha e dadora per dar a fit.

Investiziun rentabla

Ils custs per il nov bajetg èn calculads cun 7,5 milliuns francs. En il plan d'investiziun da 10 onns era vegnì calculà cun 7 milliuns per in bajetg da mastergn. Per ils custs da capital e las amortisaziuns quinta la vischnanca cun custs annuals da 375'000 francs e per il mantegniment ed il tschains da dretg da construcziun cun 80'000 francs ad onn. Da l'autra vart quinta la vischnanca cun entradas da radund 580'000 francs ad onn per dar a tschains la surfatscha da 3'864 meters quadrat.

Il pievel decida ils 11 da settember

Davart il credit da 7,5 milliuns francs per construir il bajetg d'economia decidan ils votants e las votantas ils 11 da settember. Sche tut va tenor il plan da la vischnanca, pudess il bajetg esser a fin la primavaira 2021.

RR novitads 18:00