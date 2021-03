Dumengia passada han scolastas e scolasts da skis trenà per l’ultima giada sin il glatscher dal Vorab a Laax.

Trenar per il campiunadi grischun

Pervia da corona pon els mo far in video da 50 secundas ed inoltrar quel ad ina giuria. La rangaziun da la concurrenza è ils 13 da mars.

Concentraziun e disciplina

Ir sincron cun skis pretenda concentraziun e disciplina e quai gia a l’entschatta.

Igl è fitg impurtant ch’ins guarda in sin l’auter e ch’ins po sa fidar in da l’auter.

Perquai ch’ils skiunzs van spert (per part 70-80 km) stoppia mintgin savair tge ch’el ha da far e prender resguard in da l’auter, di il scolast da skis da Vella Pascal Lechmann. Quel che va davostiers stoppia prender giu quai che quel davant fetschia.

I dat differentas furmaziuns: Ina è la libra (tud: Kür), l’autra l’obligatorica che tut las equipas ston preschentar al campiunadi grischun. Sco emprim vegni trenà senza skis per che mintgin sa co el ha dad ir, alura pass per pass fin al tempo normal.

Profitar da bunas skiunzas

Justina Deflorin da Mustér fa part l’emprima giada a questa concurrenza. Ella ha plaschair da pudair esser en quest team, ed ins possia profitar da buns skiunzs. Ed ella haja adina gì tschaffen d’ir cun skis sincron.

A mai plascha quai, ins è spert sin ils skis e tuttina ston ins guardar ch’i va.

Egliada sin il podest

La finamira dal Synchro Ski Team Surselva per il campiunadi grischun è da vegnir tranter ils emprims tschintg, cun ina egliada sin il podest, di Ivan Hefti da Flond. Mo els n'hajan betg gì resultats durant dus onns e na sappian betg nua ch’els stettian.

Sper il campiunadi grischun datti era il campiunadi svizzer ed europeoic en questa disciplina.