Al Piz Segnas è crudà giu in aviun dal tip Juncker JU-52 cun plaz per fin a 17 persunas.

Sur da pussaivlas unfrendas na po la polizia chantunala betg far indicaziuns.

L'interpresa JU-Air ha entant communitgà via pagina d'internet ch'il traffic aviatic saja suspendì ad interim.

Dumengia il suentermezdi a las duas infurmescha la polizia chantunala en ina conferenza da medias.

La societad gestiunaria Ju-Air ha confermà ch'in aviun dal tip Junkers JU-52 è crudà giu al Piz Segnas. Era la polizia chantunala aveva confermà envers RTR ch'in aviun saja crudà giu al Piz Segnas sur Flem. Las forzas da salvament sajan en acziun – quai cun trais helicopters civils e dus helicopters da la Rega. Il lieu d'accident sa chattia sin la vart dal vest dal piz sin ina autezza da 2'540 meters e vegnia observà durant la notg, scriva la polizia via twitter.

La polizia ha installà ina hotline per confamigliars 081 256 56 56.

Ju-Air tgi è quai?

La Ju-Air è ina uniun dals amis da l'aviatica militara cun radund 4'000 commembers. Cun ils aviuns dal tip JU-52 vegnan fatgs sgols panoramics. L'uniun ha sia basa a Dübendorf sin la plazza aviatica militara. L'aviun ha plaz per fin a 17 persunas e durant ils mais da stad vegnan la sonda regularmain purschidas sgols panoramics sur la Surselva e la Val Lumnezia, scriva SRF. L'Uffizi federal per il traffic aviatic ha ordinà per il territori in scumond da sgular.

Legenda: In dals aviuns dal tip Junckers JU-52 durant ina exposiziun da l'armada svizra il 2016. Keystone

RR novitads 20:00