Dapi 12 onns datti mintg’onn il spectacul da musica da marschar cun schumbers e furmaziuns da musicas militaras e civilas a Basilea, il «Basel Tattoo». In event ch’attira millis da persunas e nua che radund 500 voluntaris s’engaschan onn per onn. E quels vegnan era da la Surselva.

Dapi trais onns va Pieder Wenzin, in conductur pensiunà sco voluntari al Tattoo a Basilea. El sa gida en cuschina per il bainstar culinaric da radund 1’200 persunas ch’èn engaschadas u sco musicistas ni musicists u en autras funcziuns al spectacul.

Guardà e lura sentì il desideri da gidar

La veglia da vulair sa gidar è naschida tar Pieder Wenzin durant mirar il Tattoo a Basilea. Lura ha el tras las medias vesì ch’i dovria voluntaris ed è la finala s’annunzià. E Wenzin n’è betg il sulet che va ord il Grischun sco voluntari a Basilea, na el vegn accumpagnà da plirs collegas.

Tattoo a Basilea La show da musica vegn organisada dapi il 2006 mintg’onn durant radund ina emna il fanadur. L’entir spectacul sa basa per gronda part sin il «Royal Edinburgh Military Tattoo». Il mument è il Tattoo a Basilea la segund gronda occurrenza da tal gener sin il mund. Ils onns da success èn stads tranter ils onns 2009 e 2012 nua che 120’000 bigliets èn vegnids vendids. Il 2017 han alura radund 70’000 persunas visità las occurrenzas, uschia che l’interess è sa sminuì onn per onn.

Nagina paja, ma entrada gratuita

Per ils voluntaris na datti nagina paja. Els survegnan dentant ina entrada gratuita ed era vestgadira per plievgia e sulegl. Ina saira vegnan tut ils radund 500 voluntaris envidadas ad ina tschaina cun show. Ma el na s’engaschia betg pervi da l’entrada gratuita, na i saja sc’ina fevra, ha ditg Wenzin e quai per tut ils voluntaris. Era saja uss quels trais onns ch’el è stà engaschà sco voluntari savens las medemas fatschas che sa gidian ed els sajan sc’ina gronda famiglia, ha accentuà Wenzin.

RR actualitad 08:00