Via sursilvana vegn sanada per 25 milliuns

La via chantunala tranter l'access Vuorz/Andiast e Tavanasa ha patì fermamain pervi da l'augment dal traffic pesant e pervia dals vehichels che daventan adina pli lads. Ord quai motiv ha la regenza grischuna approvà il project da renovar il traject da 5 km. En il rom dal project vegn quest traject ussa renovà e schlargià.

Mesiras per proteger amfibis

Perquai che la via sursilvana cruscha passadis impurtants d'amfibis che sa chattan entaifer il perimeter dal project sin ina lunghezza da 2,8 kilometers, prevesa il project differentas mesiras per proteger ils amfibis. Il territori cunfinescha er cun ina plazza da fregar per amfibis d'impurtanza naziunala.

Ils custs dal project da construcziun importan circa 24,6 milliuns francs.

Per tadlar curt e concis:

RTR novitads 09:00