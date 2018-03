Marina Blumenthal fa per l’emprima giada reschia a Cuschnaus

Arena da seser per l' auditori garantescha buns plazs e buna vesida

Culissa da l' artist indigen Mathias Derungs

Toc scrit a posta per la gruppa da Cuschnaus, garantescha rollas equilibradas.

Rir da schluppar

Il toc che vegn giugà quest onn sa numna «Rir da schluppar» - quai è titel ed acziun.

Quai vul dir ina persuna ri ch’ella schloppa e quai daventa in cas criminal. La dretgira sto sa fatschentar cun quai rir da schluppar, ed ins sa dumonda sche rir è ussa propi sanadaivel sco i vegn adina presentì.

Istorgia da l'uniun

Durant 30 onns han l'uniun da teater Cuschnaus chapì da divertir igl auditori cun ina vasta purschida da tocs. Classichers sco «Il diari d’Anne Frank» u «Johnny Bellinda», tocs umoristics ed adina puspè tocs ord la plima dad Erwin Caduff, pia ord las atgnas retschas.

«La passiun» ch'è vegnida dada en Lumnezia igl onn 2003 è era vegnida sin l’iniziativa da l’uniun da teater Cuschnaus. Sa chapescha che la realisaziun ha duvrà agid sur l’uniun ora. Da quai da 400 persunas eran involvidas en quella producziun en il liber.

L’uniun da teater Cuschnaus gioga en in ritmus da 2 onns, pli baud giugavan els mintga onn. Dapi intgins onns giogan els a Degen, quai malgrà che l’uniun sa numna Cuschnaus (Cuschnaus è sta l’emprima sedia da quella uniun quai era la chasa da scola tranter Cumbel e Morissen).

La chasa da scola a Degen è ideala per l’uniun da teater. Qua han els a disposiziun la sala e la tribuna e quai mintgamai per pli lung temp.

Ina finamira da l’uniun è che mintga plaz duai esser in bun plaz per mirar teater. Quai garanteschan els cun bajegiar si ina arena per l' auditori.