Las baras sa mantunan en la chasa dad Anna e Marta, la cumedia naira, fa sgarschur e far rir.

La gruppa da teater Vuorz è pitschna e perquai ston ils tocs vegnir adattads per ella. Cun Andreas Cadonau che fa la reschia han ils da Vuorz era gist il translatur en las atgna retschas.

Il toc va bain a prà cun nossa gruppa – umoristic criminal quai plascha als giugaders ed als aspectaturs.

Il toc «La trucca» sa basa sin Arsen und Spitzenhäubchen ch'è vegni enconuschent ils onns 1940 sco film da Hollywood. Oriundamain aveva Joseph Kesselring scrit quest toc per la tribuna.

Tuts fan dal tut

Per che questa producziun vegnia a funcziunar, han ils teatrists da Vuorz stuì far dapli che mo emprender ordadora lur rollas. Mintga giugader e giugadra è era responsabla per culissas, pender si placats e zambregiar requisits. Quai che manca ad els è ina truppa da voluntaris che stat davos la truppa da teater.

Cler che bain inqualin sa gida. Igl è dentant adina scart cun quest agid. Dentant cun forzas unidas vegnan ils da Vuorz da realisar quest classicher a moda divertenta, sco las emprovas han mussà.

