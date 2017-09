Temp da grazia per Cassons

L'Uffizi federal da traffic ha prolungà il termin per stgarpar giu la staziun da muntogna da la pendiculara da Cassons.

En sasez stuess la pendiculara veglia da Cassons cun la staziun da muntogna vegnir spazzada fin la fin d’october. Sin dumonda da l’Arena Alva ha l’Uffizi federal da traffic però prolungà quest termin per il bajetg sin 2630 meters sur mar. Quai rapporta il «Bündner Tagblatt».

L'uniun Pro Cassons sco era la suprastanza da vischnanca da Flem vulan numnadamain midar l'utilisaziun da la staziun da muntogna. Ideas per ina reutilisaziun èn tranter auter da far ord il bajetg in alloschi per alpinists e chatschaders ubain in museum che raquinta l'istorgia da la pendiculara Cassons. Ina concessiun da reutilisaziun da la staziun sto dentant vegnir inoltrada a Berna enfin il zercladur 2018. Cas cuntrari sto il bajetg si Cassons definitivamain vegnir spazzà.

