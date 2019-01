En la terma da Val Sogn Pieder èsi ussa puspè pussaivel da far bogn durant l'entira emna. Dapi l'onn passà era il bogn serrà durant dus dis. Ussa ha l'organisaziun turistica «Visit Vals» surpiglià la gestiun da glindesdi e mardi.

Il matg da l'onn passà aveva il hotel 7132 da l'investider Remo Stoffel decis da serrar il manaschi dal bogn per dus dis.

Per pudair porscher als indigens ed als giasts la pussaivladad da far diever dal bogn termal durant l'entira emna, ha «Visit Vals» ussa fatg ina cunvegna cun ils responsabels dal hotel 7132.

Il hotel metta a disposiziun il persunal per survegliar il bogn e per il retschaviment. La cunvegna tranter ils dus partenaris vala per ils proxims dus onns.

55 francs enstagl da 80 francs

Tenor Erwin Berni, suprastant da «Visit Vals», han els reagì sin las reacziuns da giasts d'auters hotels en vischnanca. Ils giasts vulevan far diever dal bogn tut ils dis.

Nus avain natiralmain constatà che bleras persunas da la regiun na vegnan betg pli a far bogn perquai ch'il pretsch da 80.- francs è memia char.

Per glindesdi e mardi vala in pretsch d'entrada da 55.- francs per persuna. Cun la mesira speran ils da Val ch'eran ils giasts da la Surselva turnan puspè enavos en la terma.

