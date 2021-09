Proxima etappa per pendiculara che remplazza quella da Cassons

La regenza grischuna ha concludì d’adattar il plan directiv chantunal concernent il territori da skis Flem-Laax. Quest pass è necessari per realisar la pendiculara senza interrupziun sin l’axa da Flem – Foppa – Startgels fin a la chamona dal Segnas, e vinavant fin a Nagens cun in spartavias per Ils Cugns.

Quest stabiliment planisà en il territori da recreaziun «Arena Alva» remplazza concepziunalmain d'ina vart l'access per Cassons (gia il 2018 è la teleferica Naraus – Cassons vegnida demontada) sco er la sutgera da Foppa – Naraus (vegn demontada senza cumpensaziun) ed ils anteriurs stabiliments da Flem – Foppa (che vegn remplazzà sin il trassé existent), da l'autra vart er la teleferica veglia da Startgels – Grauberg (demontascha).

Dovra consentiment da la Confederaziun

La Confederaziun sto anc approvar l'adattaziun dal plan directiv chantunal che la regenza grischuna ha decidì. Quai è la premissa per che la regenza possia approvar la revisiun necessaria da la planisaziun locala.

