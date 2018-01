Territoris da skis han da cumbatter cun la naiv

Pervia dal fitg grond privel da lavinas en Surselva na pon betg tut las pistas vegnir preparadas. La mal'aura impedescha da siglientar lavinas.

Ils 30 enfin 50 cm naiv nova da la notg vargada muntan per plirs territoris da skis da la Surselva ch'ina gronda part da las pistas èn buc avertas.

Il pli impurtant en curt:

Pliras pistas en ils territoris da skis da la Surselva restan serradas pervia dal privel da lavinas.

La mal'aura impedescha als responsabels da sajettar lavias.

Las pendicularas quintan cun ina meglieraziun da la situaziun pir davent da venderdi.

Pistas sur 2'000 meters sur mar èn serradas

Actual ha l'Arena da skis Andermatt/Sedrun avert var 30% da las pistas, tuttas sa chattan en la part sut dal territori da skis. A Mustér èn la pendiculara e l'emprima sutgera en funcziun, las pistas sur ca. 2'000 meters sur mar èn dentant serradas. Sumegliant è la situaziun a Laax: 63 km pistas da total 224 km èn avertas, tut pistas enfin in'autezza da ca. 2'300 meters sur mar. Tut las pistas pli ad aut èn serradas pervia dal privel da lavinas.

Siglientar lavinas è actualmain betg pussaivel

Avant preparar las pistas stuessan vegnir siglientadas lavinas. Quai n'è dentant, tenor plirs responsabels da differentas pendicularas, per gronda part betg pussaivel per il mument. Pervia da la mal'aura - annunzià è l'entir di vinavant naiv e pli tard schizunt plievgia - quintan els da pudair far quellas lavurs pir davent da damaun.

RR actualitad 12:00