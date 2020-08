Sco blers vitgs muntagnards sa svida era il vitg da Lumbrein plaun plaunsieu. Il chor viril n'exista betg pli, ils uffants na van betg a scola en il vitg. Co era quai pli baud d'abitar a Lumbrein? E daco datti tuttina persunas giuvnas che restan en il vitg?

El fiss gugent daventà mecanist d’autos, quai n’è dentant betg stà pussaivel da lezs temp. Uschia ha Leo Capaul emprendì da scrinari, a Rabius. Suenter l’emprendissadi ha el lavurà in onn a Turitg, per silsuenter ir en la Svizra franzosa ed emprender franzos, quai linguatg haja gia adina fascinà el. Suenter 4 onns sco guardia da cunfin è el returnà en il Grischun, per daventar policist.

Lura era quai bel tar la polizia, insaco aveva la glieud anc pli grond respect.

Suenter 11 onns è Leo Capaul daventà avugà. Questa lavur ha el fatg 25 onns, per el la pli bella lavur da sia carriera. Il biro aveva el a Glion, el abitava dentant cun sia famiglia a Lumbrein.

Lumbrein è per mai in igniv. Cura che nus essan turnads deva quai il chor viril, tut las uniuns, musica e gimnastica, tut quai era qua. Ina massa giuventetgna.

Prendì baud la decisiun da star a Lumbrein

Tino Solèr ha 33 onns e posseda ina garascha a Lumbrein. El è creschì si a Lumbrein, l’emprendissadi ha el fatg a Trun, suenter 3 mais Australia è el sa decidì da turnar a Lumbrein per sa gidar cun la blera lavur en fatschenta.

Atgnamain avess jau pli gugent anc fatg insatge auter, dentant quai è schon en urden uschia.

La gronda differenza da Lumbrein d’antruras e da quel d’ozendi saja la mancanza d’uffants en vitg e la sortida quasi betg existenta. Uniuns datti anc, per exempel l’uniun sportiva e quella da la giuventetgna. Dentant la musica saja vi da cumbatter.

Futur intschert

Cun surprender la fatschenta dals geniturs saja stà cler da turnar a Lumbrein, dentant patratgs dal futur fetschia el schon. Sche adina dapli persunas bandunian Lumbrein, lura na saja quai er betg attractiv d’abitar, sch’ins avess in di ina famiglia.

Turissem gie, dentant...

Il turissem da viandar e da mountainbike saja ina buna chaussa, dentant betg la soluziun per cumbatter la depopulaziun. Fatschentas a Lumbrein e conturn procurassan per lavur, uschia ch’era las famiglias pudessan star en il vitg.